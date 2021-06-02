أحمد العلي الرابع على مستوى العالم برفع الأثقال

حصد اللاعب و البطل في رياضة رفع الأثقال، أحمد علي العلي، المركز الرابع في بطولة العالم لفئة الشباب ضمن منافسات رفعة النتر التي تقام في العاصمة الأوزبكية “طشكند”.



وتجاوز “العلي”خلال محاولتي النتر 201 و206 كيلوغرامات ليتجاوز بذلك الرقم السوري السابق المسجل بالرفعة ذاتها البالغ 197 كيلوغراماً علماً أنه رفع بمنافسات الخطف 156 كيلوغراماً ليبلغ مجموع الرفعتين بعد المحاولة الثانية 362 كيلوغراما وهو رقم جديد أيضاَ في المجموع.



وسبق أن أحرز “العلي” ثلاث برونزيات ببطولة العالم للشباب، التي أقيمت في العام 2019 في “لاس فيغاس” الأمريكية وذلك في منافسات وزن فوق 102 كغ بالخطف 136 كغ وفي النتر 173 كغ وعلى مستوى المجموع العام.



لاعبتا المنتخب السوري لرفع الأثقال المشاركتان بالمسابقة أيضاً “ماري جغيلي” و”ميرنا حسن” تمكنتا من إحراز المركز السابع في البطولة ذاتها ضمن الفئة الأولى، التي تتضمن أفضل 10 رباعات على مستوى العالم، حيث سجلت “جغيلي” رقماً سورياً جديداً برفعة النتر و رفعت 108 كغ بزيادة 2 كيلوغرام عن رقمها السابق، فيما سجلت برفعة الخطف 85 كغ ليكون مجموع الرفعات 193 كغ.



بينما رفعت اللاعبة “حسن” خلال منافسات الخطف 88 كيلوغراماً و107 كيلوغرامات برفعة النتر، وبلغ مجموع الرفعات 195 كيلوغراماً متجاوزة الأرقام السورية المسجلة بزيادة كيلوغرام واحد برفعة النتر ومثله برفعة الخطف.