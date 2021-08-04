«تمساح النيل» يثير الذعر في قرية مصرية!

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن تمساح خرج من النيل إلى اليابسة في قرية "ميت المخلص" بمركز "زفتي" في محافظة الغربية، وسار مسافة 100 متر على الأسفلت ثم عاد إلى المياه.



ونفى "عادل عبد القادر" وكيل وزارة الري المصرية لاحدى الصحف المحلية وجود أي من التماسيح بمركز "زفتي"، مؤكداً أن "كل ما تم تداوله هو إشاعات لا أساس لها من الصحة"، وبرر ذلك قائلاً: «كيف يعيش تمساح في ارتفاع مياه يصل إلى متر ونصف فقط؟»



وأفادت الصحيفة بأن الحادثة أثارت استغراب وخوف الأهالي، حيث أن رؤية تمساح هو أمر غير معتاد في "مصر".