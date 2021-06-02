«تحرير الشام» تنفي لقاء زعيمها الجولاني بالاستخبارات البريطانية

نفت «هيئة تحرير الشام» في تصريحات لوسائل إعلامية، الأنباء المتداولة عن لقاء زعيمها أبو محمد الجولاني مع ممثل عن الاستخبارات البريطانية الخارجية (MI6)، لبحث سبل إنشاء »قناة تعاون» بين الجولاني والدول الغربية.



وكانت وكالة أنباء «تاس» الروسية قد نقلت أمس تفاصيل الاجتماع عن مصادر ديبلوماسية روسية لم تسمّها، موضحة أن من التقى الجولاني كان ممثل الاستخبارات البريطانية الخارجية، جوناثان باول.



وقالت المصادر لـ«تاس» إن الجانب البريطاني اقترح في الاجتماع أن تعلن «تحرير الشام» تخلّيها عن «خطط للتخلي عن الأنشطة التخريبية ضد الدول الغربية، ولبناء تعاون وثيق معها».



وأضافت أن «الاجتماع بين باول والجولاني جرى في منطقة خفض التصعيد في إدلب قرب معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية (...) وركّز على إمكانية شطب هيئة تحرير الشام من قائمة التنظيمات الإرهابية».



وسبق لزعيم «تحرير الشام» أن أشار بوضوح إلى أن تنظيمه لا يستهدف تنفيذ أية عمليات تضرّ بمصالح الدول الأوروبية والغربية، ولا يتبنى أجندة مناهضة لتلك الدول أيضاً.