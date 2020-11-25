أجرت وزارة النقل تعديلات جديدة على مهام وأعمال وشروط الترخيص لمكاتب خدمات الشحن الجوي.



وأشار قرار أصدرته الوزارة إلى أن مهام وأعمال مكتب خدمات الشحن الجوي تنحصر في أن يمارس المكتب إدارة وتسيير وتنظيم الأعمال ذات العلاقة، وذلك عن طريق تأمين النقل والشحن الجوي للبضائع من وإلى سوريا على طائرات ناقل جوي، إلى جانب إصدار ومتابعة بواليص الشحن الجوي.



وأكد القرارعلى الإجراءات المتعلقة بالترخيص لتلك المكاتب، بحيث يتقدم طالب الترخيص إلى المؤسسة بطلب يتضمن اسم وجنسية طالب الترخيص، وعنوان المقر الدائم للمكتب، وخلاصة سجل عدلي، مع شهادة تسجيل تاجر أو شهادة ترخيص شركة تقوم بممارسة أعمال خدمات الشحن الجوي صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.



وحدد مدة صلاحية الترخيص التي تستمر لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إصدارها، ويتم العمل بها فور إصدارها، وبعد تقديم كفالة مصرفية تجدد سنوياً بمليوني ليرة أو ما يعادلها بالدولار أو اليورو لمصلحة المؤسسة لدى أحد المصارف المعتمدة في سوريا كتأمينات مقدمة، ضماناً لتسديد ما يترتب على مكتب خدمات الشحن الجوي من بدلات والتزامات.



ونصت العقوبات والغرامات بعدم الإخلال بالعقوبات التي تفرض من قبل المحاكم السورية المختصة عند إحالة الموضوع إليها، وإذا أخل المكتب بالالتزامات الواردة في القرار المذكور تقوم المؤسسة بإنذاره لمرة واحدة، وفي حال التكرار يحق للمؤسسة وقف الترخيص لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.