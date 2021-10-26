«الأبد هو الآن».. أول معرض دولي تحت سفح أهرامات الجيزة

احتضنت منطقة هضبة أهرامات الجيزة في "مصر" أضخم معرض دولي للمجسمات الضوئية والتشكيلية، وعرض أعمال لعدد من الفنانين المصريين والدوليين، كما أنه الأول من نوعه في العالم.



ويقام المعرض الذي يستمر حتى السابع من تشرين الثاني القادم تحت عنوان Forever is Now أو "الأبد هو الآن"، برعاية وزارتي الآثار والسياحة، والخارجية ، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بحضور عدد من الشخصيات الدولية والفنية البارزة، المنتظر توافدهم على مدى أيام المعرض.



وجرى وضع الأعمال الفنية العشرة الضخمة للفنانين المشاركين في عدد من النقاط المتتالية بالمنطقة المحيطة بالأهرامات الثلاثة، وجاءت معظم المجسمات والقطع الفنية الضخمة لتتحدث عن رؤى فنية تستتند لأفكار عن الحضارة المصرية القديمة وعلاقة الإنسان بالكون .



وانطلق المعرض الذي تنظمه مؤسسة "آر ديجيبت"، بحضور إعلامي دولي وعربي لافت، ومن بين الفنانين الذين شاركوا بأعمالهم في المعرض، الروسي "ألكسندر بونوماريف"، والأمريكية "جيزيلا كولون"، والبرازيلي "هواو تريفيسان"، والفرنسي "جي آر"، والمصري "معتز نصر"، والمصرية الأمريكية "شيرين جرجس"، بالاضافة إلى الفنانين البريطانيين "شوستر موسلي" و"ستيفن كوكس را".



وشهد الحدث تواجد المغني والمنتج الموسيقي الأمريكي الشهير "فاريل ويليامز"، الذي أثنى على المعرض وموقعه التاريخي المتميز بالقول: «أرني مكاناً آخر على هذا الكوكب تم إعداده بهذه الطريقة، إنه سحري»، كما أعربت الممثلة الأمريكية "أنجيلينا جولي" عبر منشور على حسابها بموقع "إنستغرام" عن إعجابها الشديد بأحد أعمال الفنان "جي آر" التي عُرضت هناك.