«إيران» وحدها من تدفع الثمن

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن «الطرف الوحيد الذي دفع ثمن الحفاظ على الاتفاق النووي هو إيران».



وتحدث روحاني عن صعوبة الاستمرار بهذا الشكل، قائلاً «على الأطراف كلها في الاتفاق النووي الالتزام بقرار 2231 لمجلس الأمن».



وأضاف أن «إيران مستعدة للعمل مع المنظمات الدولية لتسوية أزمات المنطقة».



وأشار الرئيس الإيراني إلى «فشل أمريكا في سياسة فرض الحظر اللامشروع وممارسة الضغوط القصوى على الشعب الايراني واعتراف المسؤولين الأمريكيين الجدد بهذا الفشل».



وحول تفعيل خطة العمل المشترك الشاملة، قال روحاني: «باعتبارها اتفاقية دولية متعددة الأطراف مرهونة برفع العقوبات من قبل أمريكا، وتنفيذ كافة الاطراف المعنية بالاتفاق النووي التزاماتها تجاه الاتفاق بشكل كامل».



وأكد أنه «ورغم وقف العمل بالبروتوكول الاضافي إلا أن إيران لازالت عاقدة العزم على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».



وحتى الآن، ترفض طهران المشاركة في اجتماع بوساطة الاتحاد الأوروبي بين القوى الكبرى والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.



يذكر أن الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، مع قوى عالمية، كان قد انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 2018، وتزامن انسحابه مع عودة العقوبات الأمريكية على إيران.