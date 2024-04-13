جيش الاحتلال الإسرائيلي والموساد يتفقان على خطة للرد في حالة هجوم إيراني

ذكرت روسيا اليوم عن صحيفة “يدعوت إحرنوت” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ووكالة الموساد قد وضعا خطة للرد في حال وقوع أي هجوم محتمل من إيران، وذلك كرد على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق مؤخرًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بالرد “بالطريقة الملائمة داخل الأراضي الإيرانية”.

وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت في ظل التهديدات الإيرانية بالرد على الضربة الجوية التي شنتها إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق، مما دفع إسرائيل والولايات المتحدة لتعزيز التنسيق بين قواتهما المسلحة.

من جهة أخرى، أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن إسرائيل تستعد لاحتمال تعرضها لهجوم مباشر من إيران خلال الـ 24 إلى 48 ساعة المقبلة.

وجددت إيران تهديدها بضرب إسرائيل رداً على الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أدى إلى مقتل مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار.

وعلى الرغم من عدم اعتراف إسرائيل بتورطها في هذا الهجوم، فإنها تتبنى تقليدياً سياسة الكتمان بشأن العمليات في سوريا ولبنان وغيرها من المناطق.