إيلون ماسك يسخر من تعطل بعض تطبيقات شركة ميتا
سخر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، ومالك شركة "إكس" بعدما أعلنت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق فيسبوك وإنستغرام عن تعطل خوادمها في المواقع الشهيرة.
ونشر الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس"، صورة من تغريدة رئيس الاتصالات في "ميتا" وفي الخلفية صورة طريفة لبطاريق (فيسبوك وإنستغرام وثريد) وهي ترفع السلام لقائدها البطريق "إكس".
كما شَمت "إيلون ماسك" بتعطل موقع "فيسبوك" وكتب عبر حسابه على منصة "إكس"، "إذا كنت تقرأ هذا المنشور فذلك دليل أن خوادمنا تعمل".
وجاء ذلك بعدما أبلغ مئات من المستخدمين حول العالم، موقع "داون ديتيكتور" عن خلل يواجههم أثناء استخدام موقع فيسبوك، و"إنستغرام".
كما سجلت العديد من الحسابات عملية خروج من الحسابات، مع عدم إمكانية العودة رغم تسجيل كلمة السر.
وأعلن مدير الاتصالات في "ميتا"، عن عودة عمل التطبيقات الشهيرة، وقال عبر منصة "إكس"، "تسببت مشكلة فنية في صعوبة الوصول إلى بعض خدماتنا... لقد قمنا بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".
يشار إلى أن حرب الكلمات بين صاحبي المليارات "إيلون ماسك" و "مارك زوكربيرغ" مع إطلاق الأخير لمنصة "ثريدز"، في تموز الماضي، حيث اجتذب تطبيق المراسلة المنافس لمنصة "إكس" أكثر من 100 مليون مشترك في أقل من أسبوع من انطلاقه.
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