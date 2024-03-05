سوريا والعراق ينقلبان على الدولار.. هل عملة التجارة الجديدة ستشمل صادرات النفط؟

مع تزايد حجم التبادل التجاري بين سوريا والعراق إلى مستويات كبيرة، يسعى البلدان الجاران إلى تغيير العملة المستخدمة في التجارة بينهما بعيدًا عن العملة الصعبة.

كشف حسن الشيخ زيني، رئيس مجلس الأعمال العراقي السوري، أن حجم التبادل التجاري بين العراق وسوريا تجاوز المليار دولار، وأشار إلى وجود آليات لاعتماد عملات أخرى غير الدولار في هذا التبادل، مع التأكيد على رغبة اللجان المشتركة في تجنب الاعتماد على الدولار الأمريكي.

تقترح سوريا، التي تواجه عقوبات قانون قيصر الأمريكي، استخدام الروبل الروسي أو الين الياباني أو اليوان الصيني أو الدرهم الإماراتي في المرحلة المقبلة، ويدعو المسؤولون إلى إنشاء مصارف للتبادلات التجارية للتخلص من الدولار وتأسيس منصة أخرى بهذا السياق.

يعتبر الباحث السياسي عباس الجبوري أن هذا التحول يخدم مصلحة العراق وسوريا، حيث يعتبر خطوةً نحو التحرر من السيطرة الأمريكية على القرار التجاري للبلدين وفقاً لموقع عربي لايت.

تشير التصريحات إلى أن هذه الخطوة تستهدف التخلص من الدولار بسبب القيود الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على حركات الدولار، وذلك في محاولة لمنع وصوله إلى إيران وروسيا.

وعلى الرغم من تراجع حجم التجارة البرية بين العراق وسوريا بسبب الضربات الأمريكية الأخيرة، يبدي المسؤولون العراقيون استعدادًا لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتشكيل لجان فنية في مجالات متعددة لتحقيق هذا الهدف.