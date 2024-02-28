ارتفاع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي لأعلى مستوى

ارتفعت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي 18 بالمئة إلى 1.14 مليون في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ أزمة المهاجرين عامي 2015-2016، وفقا بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

ويشكل السوريون والأفغان أكبر المجموعات المتقدمة بطلبات لجوء، بينما شكل الأتراك ثالث أكبر مجموعة من المتقدمين بزيادة في عدد الطلبات 82 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وذكرت بيانات الوكالة أن عدد الفلسطينيين المتقدمين بطلبات لجوء ارتفع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 11600 طلباً في أعقاب اندلاع الحرب التي تشهدها غزة، مشيرة إلى أنه من الصعب تسجيل أعدادهم بشكل دقيق نظراً لأن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تعترف بفلسطين كدولة.

ومن المرجح أن تثير البيانات الجديدة جدلاً حول الهجرة والتوجهات اليمينية المتطرفة قبل سلسلة من الانتخابات المحلية والوطنية في أنحاء القارة العجوز.