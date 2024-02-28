اكتشاف ثوري قد يقلب التاريخ في كوكب صغير خارج نظامنا الشمسي

استناداً إلى ما اكتشفه علماء الفلك باستخدام تلسكوب هابل الفضائي، يبدو أن الكوكب GJ 9827d، الذي يعتبر كوكبًا صغيرًا نسبيًا خارج المجموعة الشمسية، يحتوي على غلاف جوي غني ببخار الماء.

يظهر هذا الكوكب درجات حرارة تشبه تلك على كوكب الزهرة، حيث يصل إلى 752 درجة فهرنهايت (400 درجة مئوية).

لورا كريدبيرج، مديرة قسم فيزياء الغلاف الجوي للكواكب الخارجية في معهد ماكس بلانك لعلم الفلك، وصفت هذا الاكتشاف بأنه تاريخي ومثير، حيث يقترب GJ 9827d أكثر من أي وقت مضى من العوالم التي تشبه الأرض.

يتميز هذا الكوكب بحجم يقارب ضعف حجم الأرض ويدور حول نجم يُعرف باسم GJ 987، الذي يبعد نحو 97 سنة ضوئية عنا في اتجاه كوكبة الحوت.

ويعتبر GJ 9827d واحدًا من ثلاثة كواكب مشابهة للأرض تدور حول هذا النجم، والذي يبدو أن عمره يقترب من 6 مليارات سنة وفقاً لسبوتنيك عربية.

بيورن بينيكي، عالم في معهد تروتييه لأبحاث الكواكب الخارجية في الجامعة، يشير إلى إمكانية أن يكون GJ 9827d مكوّنًا من الماء والصخور بالتساوي، مع احتمال وجود كميات كبيرة من بخار الماء على السطح.

ومع ذلك، يبقى السؤال الرئيسي حول طبيعة هذه الكواكب الصغيرة التي يمكن أن تكون ذات نواة صخرية وجو خفيف في الأعلى، أو قد تكون مختلفة تمامًا وتتألف من عالم مائي يتكون أساسًا من الجليد المائي.