منتخبنا الوطني لكرة القدم يتقدم في تصنيف “الفيفا” بعد نتائجه في أمم آسيا

تقدم منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المركز 89 عالمياً، وذلك في التصنيف الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي “فيفا” لشهر شباط لعام 2024.

وحصد المنتخب 20.24 من النقاط التصنيفية، بعد نتائجه في بطولة أمم آسيا.

وتعادل “نسور قاسيون” مع أوزبكستان وإيران وانتصروا على الهند، في حين تلقوا خسارة وحيدة كانت أمام أستراليا.

وحافظ المنتخب على مركزه الرابع عشر آسيوياً والثاني عشر عربياً.

ويعتبر هذا التصنيف هو الأفضل لمنتخب سوريا بقيادة المدرب الأرجنتيني “هيكتور كوبر” والذي يقود “نسور قاسيون” منذ شباط 2023.

يشار إلى أن منتخبنا كان في المركز 91 في التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وارتفع رصيد المنتخب في تشرين الثاني الماضي، 5.90 نقطة ليتقدم إلى المركز 91 عالمياً، مستفيداً من تراجع منتخب أوغندا الذي خسر 6.86 من نقاطه التصنيفية.