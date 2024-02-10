سيدات نادي نصيب للكاراتيه يحققن 6 ميداليات بالشارقة

حقق نادي نصيب الرياضي ست ميداليات متنوعة في منافسات القتال الفردي، وهو النادي الذي يمثل سوريا بلعبة الكاراتيه في دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات المقامة حالياً في إمارة الشارقة.

ونالت اللاعبة ميس قره فلاح ذهبية وزن تحت 55كغ، بينما حققت اللاعبة نتالي عزام الذهبية الثانية بوزن تحت 68كغ.

وأحرزت اللاعبة هديل أبو رسلان فضية “الكاتا” الفردي، وفازت كل من اللاعبة رهف ابراهيم ببرونزية وزن تحت 50 كغ، واللاعبة لوتس قطيني ببرونزية تحت 61كغ، واللاعبة خلود علي ببرونزية فوق 68ك

وأوضح رئيس اتحاد اللعبة جهاد ميا، في تصريح لصفحة الاتحاد الرياضي العام، أن “الكاراتيه السورية أثبتت انها تسير على الطريق الصحيح في أول مشاركة خارجية هذا العام”.

ولفت “ميا” الى أن “النتائج التي حققها نادي نصيب الرياضي في اليوم الأول من دورة الألعاب العربية للسيدات وضعته في مقدمة الترتيب العام بانتظار منافسات القتال الجماعي التي ستقام يوم السبت”.

يذكر أن الألعاب الرياضية للسيدات، تشهد تألقاً واضحاً وتحقيق نتائج جيدة في جميع المشاركات الخارجية.