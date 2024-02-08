لبناني رئيسا لمحكمة العدل الدولية.. من هو نواف سلام؟

أعلنت محكمة العدل الدولية الثلاثاء عن انتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسًا للمحكمة لفترة تمتد لثلاث سنوات، وذلك بعد أن انتخبه زملاؤه القضاة في المحكمة، يشغل نواف سلام المنصب الرفيع كرئيس للمحكمة الأممية، خلفًا للرئيسة السابقة جون إي دونوغيو من الولايات المتحدة، التي تولت المنصب منذ فبراير 2021.

ويتألف فريق محكمة العدل الدولية من 15 قاضيًا، يتضمنون رئيس المحكمة ونائبه و13 قاضيًا وقاضية، تم انتخاب القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي نائبة لرئيس المحكمة.

نواف سلام، القاضي اللبناني الذي وُلِد في 15 ديسمبر 1953، يعتبر أستاذًا جامعيًا ورجلاً قانونًا ودبلوماسيًا، انضم إلى محكمة العدل الدولية في فبراير 2018، قبل ذلك، شغل منصب سفير للبنان وممثل دائم له في الأمم المتحدة في نيويورك لفترة تمتد من يوليو 2007 إلى ديسمبر 2017.

يحمل نواف سلام دكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس، وحصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد الأمريكية، يتحدث القاضي اللبناني ثلاث لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية وفقاً لموقع الحرة.

تعد انتخابات نواف سلام رئيسًا للمحكمة الدولية تحقيقًا لمحطة تاريخية، إذ أصبح ثاني عرب يتولى هذا المنصب الرفيع بعد الجزائري محمد بجاوي الذي شغله لمدة 3 سنوات ابتداءً من عام 1994.

في تصريحه بعد الانتخاب، أعرب نواف سلام عن مسؤوليته الكبيرة في تحقيق العدالة الدولية وتعزيز القانون الدولي، وشدد على رغبته في أن تعود مدينته بيروت إلى الشرائع وأهمية بناء دولة القانون في لبنان وتحقيق العدالة بين أبنائه.

