05-02-2024
لاعبات الثورة يحققن فوزهن الثالث بدورة الشارقة
حققت سيدات نادي “الثورة” بكرة السلة فوزهن الثالث على التوالي على حساب فريق “العاصمة” السعودي بواقع 78-58 وذلك ضمن مباريات بطولة الألعاب العربية للسيدات المقامة بالشارقة.
وتستكمل سيدات الثورة لقاءاتهن بالبطولة الثلاثاء بلقاء فريق “غاز الشمال” العراقي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.
يذكر أن نادي “الثورة” افتتح لقاءاته بالبطولة بالفوز على “الشارقة” الإماراتي بواقع 78-47 وفاز في لقائه الثاني على “الفتاة” الكويتي بنتيجة 80-77.
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