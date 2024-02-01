عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين وأُصيب آخرون اليوم جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي قصفه براً وجواً وبحراً على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال شن خلال الساعات الأخيرة سلسلة غارات على منازل الفلسطينيين جنوب شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وجرح آخرين، كما أُصيب العشرات جراء قصف ملعب اليرموك في المدينة، فيما شن غارات أخرى على مناطق مختلفة في غزة بينها شرقي ساحة السرايا في الضواحي الجنوبية للمدينة وحي الصبرة.

وفي شمال القطاع، استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات إثر تواصل القصف المدفعي على مدينة بيت حانون، فيما استشهد وجُرح آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، وذلك تزامناً مع شن طيرانه عدة غارة على منطقة السلاطين غرب مخيم جباليا.

أما جنوب القطاع فقد استشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفل وأُصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال مركبة شمال مدينة رفح، وذلك تزامناً مع قصف منطقة ميراج شمال المدينة أيضا،ً ما تسبب باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، كما استشهد وجُرح العشرات في قصف منزل جنوبي شرقي المدينة وسط استمرار قصف الطيران.

وفي خان يونس أُصيب فلسطينيان أحدهما إصابته خطرة في قصف الاحتلال وسط خان يونس، كما أصيب العشرات بينهم أطفال وشبان جراء قصف الطريق الواصل بين مدينتي خان يونس ورفح، وذلك تزامناً مع تجدد القصف المدفعي ونسف المنازل في مخيم خان يونس.

وفي وسط القطاع، استشهد ثلاثة فلسطينيين بقصف طيران الاحتلال المسير شمال مخيم النصيرات، كما أُصيب العشرات بقصف مماثل في دير البلح وسط استمرار الغارات على جحر الديك.

من جانبها حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن الوضع الكارثي في مستشفيات خان يونس جنوب القطاع ينذر باستشهاد العديد من الجرحى والمرضى نتيجة استمرار القصف وعدم توافر الإمكانيات الطبية، مؤكدة التدهور السريع للأوضاع الإنسانية والصحية في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس وخاصة بعد نفاد الطعام.

وطالبت الوزارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة بحماية مستشفيات خان يونس والمتواجدين فيها وتوفير الطعام والاحتياجات الإنسانية الأساسية.

بدورها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إن آليات الاحتلال العسكرية ما زالت تحاصر الجهة الشرقية الجنوبية من مستشفى الأمل وتمنع الدخول والخروج منه فيما يعتلي القناصة أسطح المنازل المحيطة بها.

وأوضحت الجمعية أن الاحتلال مازال يقصف المنطقة المحيطة بالمستشفى، ما أدى لاستشهاد سبعة وإصابة ستة آخرين، كما استشهدت مسنّة وطفلة جراء انقطاع الأوكسجين، محذرة من التناقص السريع لمخزون المستشفى من الوقود والمعدات الطبية إلى مستويات خطيرة، ما يهدد حياة الطواقم والنازحين لخطر الاستشهاد.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 117 على قطاع غزة إلى 26900 شهيد و65949 جريحاً.