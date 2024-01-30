30-01-2024
كروسان بحشوة مصابة بالديدان والعفن وحماية المستهلك توضح؟
كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أنه من خلال الجولات على الأسواق تبيّن وجود مواد بأسعار رخيصة، ولكن جزءاً منها منتهية الصلاحية أو مصنعة بطريقة غير جيدة، وخاصة بالنسبة للحوم المفرومة، الزعتر المطحون، البهارات وغيرها.
وبيّن حبزة لإذاعة شام اف ام، أنه عُثر أيضاً على "كروسان" بحشوة مصابة بالديدان والعفن، وذلك يعتبر أمراً خطيراً خاصةً أنها مواد غذائية للأطفال بالمرتبة الأولى، منوهاً إلى أن الغش يكون أحياناً بمادة غير ضارة، ولكن في أحيان أخرى توضع مواد ضارة بالصحة وتسبب الأمراض وهذا ما يجب التركيز عليه.
وذكر حبزة، أن التموين غير قادر على ضبط هذا الموضوع، بالتالي يمكن للمواطنين اصطحاب كمية من "النشادر" معهم إلى الأسواق وفحص المواد قبل شرائها للتأكد منها.
إضافة تعليق جديد