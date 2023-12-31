شركة طيران صينية تلغي رحلاتها بسبب مرض طواقمها

أفادت شركة الطيران الرائدة “كاثاي باسيفيك”، التي يقع مقرها في هونغ كونغ، بأنها ألغت عدة رحلات جوية خلال منتصف ديسمبر بسبب انتشار مرض موسمي بين طواقم الطيارين التابعين لها.

وأكدت الشركة في بيان لها أن نسب تغيب الطيارين بسبب المرض الموسمي زادت بنسبة أعلى من المتوقع في بعض أيام ديسمبر.

ورغم ذلك، أكدت الشركة أن عملياتها تجري بشكل طبيعي بشكل عام، مع زيادة كبيرة في عدد الرحلات الجوية خلال موسم العطلات.

وأشارت الشركة إلى قرارها بإلغاء عدد قليل من الرحلات مسبقًا لضمان استمرار تقديم الخدمات بشكل فعال. وأكد البيان أن إجمالي عدد الرحلات الملغاة منذ منتصف ديسمبر يمثل أقل من 1% من إجمالي رحلات الركاب التي تم تشغيلها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاحترازية للتعامل مع الظروف الصحية الراهنة في ظل انتشار الأمراض التنفسية. يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الصين مع زيادة في حالات الأمراض التنفسية والأمراض الصدرية، والتي تستدعي انتباه منظمة الصحة العالمية.