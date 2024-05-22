فرنسا تستعد لمحاكمة 3 من المسؤوليين السوريين

لأول مرة في فرنسا، بدأت يوم الثلاثاء محاكمة غيابية أمام محكمة الجنايات في باريس، لثلاثة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في الأمن السوري، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية مقتل فرنسيَين سوريَين تم اعتقالهما في عام 2013.

تشمل المحاكمة الغيابية في باريس كلاً من المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك، والمدير السابق للمخابرات الجوية، جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية، عبد السلام محمود.

تتألف هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة دون محلفين، وستُصور جلسات الاستماع المقررة على مدى أربعة أيام لتُحفظ في أرشيف القضاء.

لأول مرة في محكمة الجنايات في باريس، سيتم توفير الترجمة العربية للجمهور.

تتعلق القضية بكل من باتريك الدباغ ووالده مازن. كان باتريك (من مواليد 1993) طالبًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده مازن (من مواليد 1956) مستشارًا تربويًا رئيسيًا في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السورية.

تم اعتقالهما في نوفمبر 2013 من قبل عناصر أعلنوا أنهم من جهاز الأمن السوري.

وفقًا لصهر مازن، الذي اعتُقل في نفس الوقت ثم أُطلق سراحه بعد يومين، لم ترد أي أخبار عنهم حتى الإعلان عن وفاتهما في أغسطس 2018.

وفق شهادات الوفاة المرسلة إلى العائلة، توفي باتريك في 21 يناير 2014، ومازن في 25 نوفمبر 2017.

قالت المحامية كليمانس بيكتارت، التي تمثل عددًا من الأطراف المدنية، “إن كثيرين قد يعتبرون هذه المحاكمة رمزية، لكنها جزء من عملية طويلة ويجب قراءتها في ضوء المحاكمات الأخرى”.

فرانس برس