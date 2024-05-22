هزات أرضية غير مسبوقة تثير الهلع في جنوب إيطاليا

22-05-2024

هزات أرضية غير مسبوقة تثير الهلع في جنوب إيطاليا

سجلت عشرات الهزات الأرضية بقوة غير مسبوقة منذ 40 عامًا في كامبي فليغري قرب نابولي في جنوب إيطاليا، مما أثار خوف السكان دون أن يتسبب بأضرار كبيرة، وفقًا لما أعلنته السلطات.

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين بأنه تم تسجيل هزة بقوة 4.4 درجات عند الساعة 20:10 (16:10 بتوقيت غرينتش)، على عمق 2.5 كيلومتر.

وقبل هذه الهزة بدقائق، ضربت المنطقة هزة أخرى بقوة 3.5 درجات، تلتها عشرات الهزات الارتدادية.

وأوضح المعهد في بيان أن “سلسلة الهزات بدأت اعتبارًا من الساعة 19:51 (17:51 بتوقيت غرينتش) في منطقة كامبي فليغري”، وهي منطقة بركانية، وتم رصد 49 هزة أرضية.

وذكر ماورو دي فيتو من المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين أن هذه السلسلة من الهزات الأرضية هي “الأقوى خلال الأربعين عامًا الماضية”.

وأشار عناصر الإطفاء إلى حدوث “تشققات” و”تساقط منحدرات”، بينما أظهرت مقاطع فيديو صورها السكان أرضية أحد المحلات التجارية مغطاة بزجاجات حليب وكحول سقطت من الرفوف في بوتسولي، الواقعة في منطقة كامبي فليغري التي يقطنها نصف مليون شخص.

من جانبه، أعلن رئيس بلدية المدينة، لويجي مانتسوني، أن المدارس ستظل مغلقة الثلاثاء في بوتسولي، حيث تم افتتاح مراكز إيواء ونصب خيام في موقف سيارات وساحة على شاطئ البحر لاستقبال السكان المذعورين.


RT

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