حفل لمشاهير “من غير هدوم” يثير ضجة في روسيا

أثارت حفلة نظمها مشاهير روس في ملهى بموسكو سخطًا في روسيا، حيث شهدت مشاركة ضيوف الحفل الذين كانوا “شبه عراة”، وسط تصاعد المناخ المحافظ في البلاد بسبب الأحداث في أوكرانيا.

اندلع الجدل بعد ظهور شخصيات من قطاع الترفيه الروسي بملابس داخلية جريئة، مما أدى إلى اعتقال مغني راب مشهور ودعوات للمقاطعة وتحقيق جنائي.

وفي محاولة لاستعادة الرضى العام، قدمت منظمة الحدث اعتذارًا بواسطة أناستاسيا إيفلييفا في فيديو ظهرت فيه باكية، حيث طلبت فرصة ثانية من الشعب.

وتقدم أكثر من 20 شخصًا بدعاوى قضائية ضد إيفلييفا، تطالب بدفع مبلغ مليار روبل تعويضًا لمنظمة دعم الهجوم في أوكرانيا.

في تقليص الفجوة بين الثقافة الشعبية والمحافظة المتنامية في روسيا، شهدت هذه الحادثة استنكارًا واسعًا، وتعبيرات استياء من قبل النخبة الثقافية.

من جهة أخرى، أعرب نجم البوب فيليب كيركوروف عن تفهمه لـ “استياء الشعب” وقدم اعتذارًا في هذا السياق.

في حين رفضت الحكومة الروسية التعليق على الحادثة مبديه اعتقادًا بأن “هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى إدراك عمق المشكلة والتحسن من أجل مصلحتهم”.

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