أفضل 10 مواقع الكترونية للتوظيف في الإمارات

إن مهمة البحث عن وظائف في الامارات ليست مهمة سهلة، ولكن في الفترة الحالية هناك توقعات بارتفاع في عدد الوظائف المتوفرة، فما هي أهم مواقع التوظيف في الامارات؟

وتتضمن القائمة أفضل مواقع التوظيف في الإمارات، وهي قائمة مفتوحة وليست محصورة، حيث يوجد مزيد من المواقع الأخرى للبحث عن وظائف.

موقع دوبيزل DUBIZZLE



تم إدراج موقع دوبيزل حديثًا في قائمة أفضل 50 موقع في الإمارات، وهو واحد من أبرز البوابات المعروفة للبحث عن فرص العمل والتواصل في الإمارات، فضلًا عن كونه وسيلة لبيع وشراء السيارات والعقارات وأشياء أخرى.

يحتوي موقع دوبيزل الإمارات على عدد كبير من الوظائف المتجددة يوميًا في مختلف المجالات مثل التسويق والإعلان والمبيعات، وقطاع الضيافة والمطاعم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومجالات الطب والرعاية الصحية، والهندسة، وأشياء أخرى.

للتقدم لوظيفة من خلال دوبيزل، يجب عليك تسجيل الدخول وتصفح قسم الوظائف وتقديم طلبك عن طريق النقر على أيقونة “قدّم”، وينصح بزيارة الموقع يوميًا للاطلاع على أفضل النتائج.

موقع جلف تالنت GULFTALENT.COM



من أبرز خيارات مواقع التوظيف في الإمارات منصة جلف تالنت وهي الخيار الأساسي للشركات الكبيرة التي تبحث عن موظفين، لأنها تقدم المئات من الوظائف في مختلف البلدان العربية والدول الخليجية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

يتميز الموقع بتوفير بتصفية الوظائف، حيث يمكنك اختيار الوظيفة أو المجال الذي ترغب في البحث عنه، كما يمكنه مساعدتك في كتابة السيرة الذاتية، ويوفر مراجعات وتقييمات مجانية لسيرتك الذاتية، وهذا يجعله خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يبحثون عن أفضل موقع لتقديم الوظائف في الإمارات.

موقع ليمون LAIMOON.COM

ليمون يعتبر موقع من أفضل مواقع التوظيف في الإمارات العربية المتحدة، حيث يعتبر منصة رقمية تساعد المستخدمين في العثور على العديد من الدورات التدريبية والوظائف المتعلقة بها لتطوير مسيرتهم المهنية، وهو يمثل قلة من المواقع التي تتيح فرصًا مهمة للشركات وأصحاب الأعمال في نشر إعلانات الوظائف مجانًا في الإمارات.

موقع مونستر جلف MONSTERGULF.COM

موقع مونستر جلف واحد من أبرز المواقع الرائدة للتوظيف في الإمارات، حيث لديه شهرة كبيرة بين الأفراد الذين يبحثون عن فرص عمل والشركات التي تبحث عن موظفين أيضًا، وتتميز هذه المنصة بسهولة استخدامها وإمكانية البحث عن فرص وظيفية في أي مكان في العالم.

ببساطة يمكنك تسجيل الدخول وإنشاء سيرتك الذاتية وتشغيل جرس التنبيهات، حيث ستتلقى إشعارًا عندما يتطابق إعلان وظيفي مع سيرتك الذاتية وخبراتك السابقة.

موقع نوكري جلف NAUKRIGULF.COM

إذا كنت ترغب في العثور على أفضل موقع للتوظيف في الإمارات بما في ذلك دبي وأبوظبي، سواء كنت تبحث عن وظيفة أو ترغب في توظيف موظفين لشركتك، فإننا نوصيك بزيارة موقع “نوكري جلف".

يُعتبر هذا الموقع الخيار الأول للعديد من الشركات وأصحاب العمل الذين يبحثون عن الكفاءات والمواهب الأفضل في جميع المجالات في الإمارات.

موقع ماكنزي جونز Mackenzie Jones

يعد موقع ماكنزي جونز في قائمة شركات التوظيف في دبي، التي توفر فرص عمل في العديد من المجالات مثل مجال التسويق والدعاية ومجال الخدمات المصرفية والاستشارات المالية ومجالات التكنولوجيا وغيرها.

يمكنك العثور على فرص عمل مختلفة باستخدام عوامل تصفية متعددة على موقعها الإلكتروني، مثل القطاع العملي ونوع الوظيفة والموقع، بالإضافة إلى ذلك، يتوفر خيار تنبيه الوظائف على الموقع الإلكتروني، مما يساعدك في متابعة جميع الوظائف الجديدة بشكل مستمر.

موقع بيت. كوم BAYT.COM

موقع بيت.كوم هو واحد من أبرز المواقع المشهورة في الإمارات للبحث عن فرص العمل، حيث يقدم تصنيفات واسعة ومتنوعة من الوظائف في مختلف المجالات، يتيح الموقع للباحثين عن عمل إنشاء حساب شخصي لهم وتحميل سيرتهم الذاتية، بالإضافة إلى التواصل مع أصحاب العمل المهتمين في توظيفهم.



موقع إنديد.كوم INDEED.COM

من الصعب جدًا أن نتحدث عن مواقع التوظيف في الإمارات دون أن نشير إلى موقع إنديد.كوم، والذي يعتبر الموقع الأمثل للأفراد الذين يبحثون عن وظائف في العديد من مجالات القطاع الخاص في البلاد.

بالنسبة لطريقة الاستخدام، فإنها سهلة للغاية وبسيطة، حيث يتم اختيار الموقع والوظيفة المطلوبة فقط، ثم يتم توجيه الشخص إلى العديد من الخيارات المتاحة ضمن هذا السياق.

معظم شركات التوظيف في أبوظبي ودبي وباقي الإمارات يعتمدون على إنديد.كوم لتوفير خيارات واسعة للعملاء، مما يجعلها واحدة من أفضل الخيارات للأفراد الذين يبحثون عن عمل في الإمارات عبر الإنترنت.

موقع لينكد إن LINKEDIN.COM

مواقع الوظائف الإلكترونية المشهورة مثل لينكد إن، هي أحد أسهل الطرق للبحث عن وظيفة في الإمارات، يتميز هذا الموقع بنشر المئات من فرص العمل في دبي وأبوظبي وباقي مدن الإمارات، حيث يربط بين أصحاب العمل والباحثين عن وظائف.



للباحثين عن وظيفة، يتطلب إنشاء حساب شخصي على الموقع، حيث يجب على الباحث إدخال معلومات شخصية وتجربته السابقة ومجال العمل المطلوب، بالمقابل، ينشرون أصحاب العمل الوظائف الشاغرة في شركاتهم ويوضحون المتطلبات المناسبة لكل وظيفة.

عندما تتوافق نتيجة البحث مع سيرتك الذاتية، يمكنك بسهولة تقديم طلب لهذه الوظيفة بنقرة واحدة، بعد ذلك، يعتمد الأمر على صاحب العمل وسيرتك الذاتية، وإذا كانت ملائمة ومناسبة للوظيفة المطروحة، سيتم التواصل معك لتحديد موعد للمقابلة الشخصية، وإذا تجاوزت هذه المرحلة، سيتم تحديد الخطوات والإجراءات المتبقية.

موقع التوظيف الرسمي لحكومة أبوظبي

تم إطلاق الموقع بواسطة حكومة أبوظبي الرقمية، وتم تصميمه للربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل من خلال بوابة خاصة بهذا الغرض، ويحتوي الموقع على الكثير من المعلومات والسير الذاتية للباحثين عن وظائف، بالإضافة إلى إعلانات عن الفرص الوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص وبأعداد كبيرة.

يهدف الموقع إلى تحقيق رؤية أبوظبي لتصبح واحدة من أفضل 5 حكومات إلكترونية في العالم، كما يقدم الموقع خدمات لأصحاب العمل في قطاعي الحكومة والخاص في أبوظبي، مثل التسجيل وإنشاء ملف للشركات والإعلان عن الوظائف الشاغرة والبحث في قاعدة البيانات لسير الباحثين عن وظائف.

ويقدم الموقع أيضًا خدمات للباحثين عن عمل من المواطنين والمقيمين، مثل التسجيل وإنشاء ملف شخصي وسيرة ذاتية وتقديم طلبات التوظيف، وفق موقع أربيان بزنس.

وكالات