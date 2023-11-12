بايدن في موقف محرج جديد

12-11-2023

بايدن في موقف محرج جديد

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرة أخرى في موقف محرج أجبره على طلب مساعدة حرس الشرف بعد أن أصبح "مضطرباً" وأضاع طريق العودة بعد وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.

ويظهر الفيديو المنشور كيف رسم رئيس البيت الأبيض علامة الصليب أمام الإكليل، ولكن قبل عودته إلى مكانه التفت في حيرة إلى جندي يقف بجانبه، وكان عليه مساعدة الرئيس الأمريكي وتوجيهه إلى المكان الذي تقف فيه نائبته، الرئيسة كامالا هاريس.

وأشار الجندي بيده مرتدياً القفاز إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي وقفت على بعد بضعة أقدام، وعاد الرئيس إلى مكانه بجانبها.

وقد أثار الفيديو الذي انتشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي سخرية وجدلاً، حيث علق أحد النشطاء قائلا: "فليحفظنا الله. لدينا رئيس لا يفقه أآتٍ هو أم مغادر".

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