بايدن يقدم نصيحة غريبة لكل شاب يفكر في الزواج

25-05-2024

بايدن يقدم نصيحة غريبة لكل شاب يفكر في الزواج

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن جدلاً بنصيحة غير تقليدية للشباب الذين يفكرون في الزواج، حيث شدد على أهمية اختيار عائلة لديها خمس بنات على الأقل!

في خطابه حول إنجازاته التشريعية في نيو هامبشاير يوم الثلاثاء الماضي، ألقى بايدن بعض النصائح الفريدة، حيث قال: “لكل شاب يفكر في الزواج، اختر أسرة تضم خمس بنات أو أكثر”، وأضاف: “إحداهن ستحبك دائماً”.

يعتبر الرئيس بايدن زوجته، جيل تريسي، هي الأكبر بين خمس شقيقات، وسبق أن شاركتهم عدة مناسبات في البيت الأبيض.

بعد خطابه، التقى الرئيس الأمريكي بالجمهور، حيث منح جاك براون (الذي يبلغ من العمر 7 سنوات) وكارتر براون (الذي يبلغ من العمر 5 سنوات) مبلغاً من المال لشراء الآيس كريم.

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