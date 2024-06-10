بوتين يفاجئ نجل قاديروف

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهانيه لإيلي قديروف، نجل حاكم جمهورية الشيشان، بمناسبة زواجه المرتقب، مقدماً له بعض النصائح حول كيفية أن يكون عنصراً فعالاً ومفيداً للبلاد، مؤكداً على الدور المهم الذي يلعبه الشباب في مستقبل روسيا.

وعلى منصة “تيليغرام”، علق قديروف قائلاً: “كان هناك حدث مهم لا يُنسى في حياة إيلي قديروف، حفيد الرئيس الأول لجمهورية الشيشان وبطل روسيا أحمد قديروف، حيث تم دعوته للقاء شخصي مع زعيمنا الوطني المحترم فلاديمير بوتين”.

وأشار قديروف إلى أن هذا اللقاء مع بوتين ألهم ابنه وحفزه بشكل كبير، معرباً عن شكره للرئيس الروسي باسم عائلة قديروف والشعب الشيشاني بأكمله، على اهتمامه بشباب الشيشان ومساهمته في تنمية الجمهورية.

إرم نيوز