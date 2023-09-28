سائق تكسي يسرق صندوق مجوهرات صائغ

أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على سائق سيارة عامة بتهمة سرقة مجوهرات تفوق النصف مليار ليرة سورية.

وفي التفاصيل فقد ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة الحميدية في دمشق بفقدانه حقيبة تحتوي على قطع من الألماس ومصاغ ذهبي تقدر ثمنها بأكثر من نصف مليار ليرة سورية وذلك ضمن مركبة نقل عامة ( تكسي أجرة ) أثناء قدومه إلى محله التجاري المعد لبيع المجوهرات في محلة الحميدية.

ونتيجة البحث والتحري وجمع المعلومات عن عدة مركبات مشابهة للمركبة المذكورة تمكن قسم الشرطة من تحديد عائديتها ، وتبين أن المالك الأساسي للمركبة مقيم في ريف دمشق ويعمل عليها شخص آخر كسائق ودلت المعلومات أن المذكور ينوي المغادرة خارج المحافظة، ونتيجة سرعة التحرك من قبل قسم الشرطة تم تحديد مكان إقامته وإلقاء القبض عليه وعثر على المجوهرات المفقودة ضمن حقيبته المُعدة للسفر وتبين أنه يدعى (عامر. م) وبالتحقيق معه اعترف بصعود رجل كبير بالسن وبحوزته حقيبة على متن المركبة التي يعمل عليها كسائق وذلك بقصد إيصاله إلى محلة الحميدية،وبعد نزول المذكور من المركبة نسي الحقيبة فيها وقام المقبوض عليه بالتحفظ عليها والتستر عليها ومحاولة إخفائها وعرض بعض قطع المجوهرات الموجودة بضمنها للبيع، كما اعترف بعزمه المغادرة إلى خارج المحافظة مع المجوهرات المذكورة.

تم استرداد كامل المصاغ الذهبي وإيداعه لدى مصرف سورية المركزي، وحجزت المركبة التي كان يقودها المقبوض عليه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.