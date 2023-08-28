أفضل 10 خطوط طيران في العالم خلال ٢٠٢٣

حازت الخطوط الجوية اليابانية على أعلى تصنيف قامت به شركة Bounce، وهي شركة لتخزين الأمتعة، بمقارنة 60 شركة طيران من جميع أنحاء العالم لتحديد أي منها هي أفضل شركة طيران دولية.

وشمل تصنيف الشركة الوصول في الوقت المحدد، الإلغاءات، معدل الرحلات الجوية، الوجبات، الترفيه على متن الطائرة، راحة المقاعد، خدمة الموظفين، بدل الامتعة المجاني محليا ودوليا درجة الطيران.

وحظت الخطوط الجوية اليابانية على إجمالي 8.28 نقطة، حيث تشمل الشركة خدمات الطيران لما يقرب من 220 وجهة محلية ودولية بحوالي 35 دولة حول العالم.

وإليك تصنيف أفضل 10 شركات طيران في 2023 بحسب شركة Bounce:

1- الخطوط الجوية اليابانية

2- طيران سنغافورة

3- الخطوط الجوية القطرية

4- الخطوط الجوية الكورية

5- فيستارا الهندية

6- خطوط أول نيبون الجوية (شركة طيران يابانية)

7- الخطوط الجوية الأثيوبية

8- طيران الهند

9- أزول البرازيلية للطيران

10- تعادل بين طيران الإمارات والخطوط الجوية الفيتنامية