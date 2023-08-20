الجيش الأردني: إحباط تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من سوريا
أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمةً من الأراضي السورية نحو الأردن.
إصابة عدة مهربين
وصرَّح مصدر عسكري في الجيش الأردني، أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".
وأضاف المصدر: "تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى العمق السوري".
وبيَّن المصدر العسكري أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة عُثِرَ على 63 ألف حبة كبتاجون، و588 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
كما أكد أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
مسيرة محملة بالمتفجرات
جاءت هذه العملية بعد أيام قليلة من إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع (TNT) قادمة من الأراضي السورية، في تطور نوعي وخطير بإدخال مثل هذه الأنواع من المتفجرات للأراضي الأردنية.
وذكر مصدر رسمي أردني حينها بأن الطائرة التي تحمل مواد متفجرة من نوع (TNT)، تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي، وهي كمية نتائجها ليست سهلة في حال تم تصنيعها وتفعيلها.
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