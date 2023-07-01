بوتين يرسم وجهاً بشرياً غريباً على شاشة تفاعلية

01-07-2023

بوتين يرسم وجهاً بشرياً غريباً على شاشة تفاعلية

أثناء زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى معرض نظمته وكالة المبادرات الاستراتيجية من منتدى الأفكار القوية، طلب القائمون منه أن يرسم شيئاً وفق نظرته على شاشة الوسائط المتعددة، حيث كان الرئيس قد رسم سابقا قبل 10 سنوات قطة على شاشة (أجنبية)، واليوم طلب القائمون منه تكرار ذات الشيء، لكن هذه المرة على شاشة الوسائط المتعددة المصنوع محليا.
بدوره رسم فلاديمير بوتين وجها غريبا ضاحكا، على الشاشة.

وفي المعرض، تم عرض العديد من التقنيات المبتكرة، شملت محطات شحن للسيارات الكهربائية وطابعات “5D” ومعدات NexTouch التفاعلية.

كما تم إطلاع الرئيس على المستجدات التي ابتكرها الفائزون في ترشيح تكنولوجيا المعلومات: برنامج لتحليلات الأعمال والروبوتات، ومنصة للعمل مع أي نموذج ثلاثي الأبعاد في الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى نظام التعرف على الوجوه Ovision الذي يقرأ هوية الشخص بسرعة خاطفة.

سكاي نيوز

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