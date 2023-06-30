خبيرة روسية تكشف عن فوائد جديدة للفراولة

كشفت خبيرة روسية في مجال التغذية عن فوائد عديدة جداً لصحة الإنسان، تكمن في فاكهة الفراولة التي تحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

وقالت الدكتورة يلينا تيخوميروفا: إن الكثير من الناس يهتمون في رحلة الحياة بالبحث عن كل ما يحافظ على جمال إطلالتهم، سواء باتباع أنظمة غذائية صحية أو تناول الفيتامينات، مشيرة إلى أن حبة الفراولة تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، وأن 100 غرام منها تحتوي على 2 غرام من الألياف الغذائية، وبالتالي فإن تناولها يساعد على تحسين حركة الأمعاء وذلك وفقاً لما جاء في صحيفة إزفيستيا.

وأشارت تيخوميروفا إلى أنه إضافة إلى ذلك فإن 100 غرام من الفراولة تحتوي على نصف الكمية اليومية التي يحتاجها الجسم من فيتامين C، أي أن تناول 200 غرام من هذه الثمار يكون كافياً لتلبية حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين.

ولفتت تيخوميروفا إلى أن الفراولة غنية بمادة السيليكون المسؤول عن الجمال وحالة الشعر والأظافر والأسنان، وكذلك لتركيب الكولاجين وتحتوي 100 غرام منها على ثلاثة أضعاف حاجة الجسم اليومية من السيليكون، كما تحتوي نفس الكمية السابقة على 45 إلى 47 سعرة حرارية وذلك لمن يرغب بالتخلص من الوزن الزائد، كما أنها تحتوي على نسبة بسيطة من الكربوهيدرات التي تزود العضلات والجسم بالطاقة المطلوبة لكل النشاطات.