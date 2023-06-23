استشهاد مواطن وإصابة اثنين باعتداء إرهابي بالقذائف على ريفي اللاذقية وحماة

استشهد مواطن وأصيب آخران بجروح، جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريفي اللاذقية وإدلب بالقذائف التي أطلقتها، عبر طائرتين مسيرتين على محيط مدينة القرداحة بريف اللاذقية وبلدة دير شميل بريف حماة.

وذكر مصدر أمني اللاذقية أن قذيفتين أطلقتهما طائرة مسيرة سقطت إحداهما في أراض زراعية بجانب مستوصف القرداحة، ما أدى إلى استشهاد المهندس محمد هاني سلطانة 25 عاماً، وإصابة مواطن آخر بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية طفيفة بأحد المباني.

واعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب بطائرة مسيرة أطلقت عدة قذائف على بلدة دير شميل بريف حماة، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح متوسطة ووقوع أضرار مادية.

واستشهد أمس طفل وامرأة، وأصيب ثلاثة مواطنين باعتداء إرهابي نفذته التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الشمالي والشمالي الغربي عبر طائرة مسيرة ألقت قنبلتين على الأحياء السكنية في منطقة سلحب بريف حماة.