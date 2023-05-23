ديدان حية بفليفلة حمراء ومواد منتهية الصلاحية بحماة!

ضبطت حماية المستهلك بحماة اليوم ديداناً حية ضمن الأغذية المعروضة للبيع، ومواد منتهية الصلاحية في محال تجارية.

وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود " أن الدوريات نظمت 35 ضبطاً بحق المخالفين ومنها:

ضبط بحق إ.سويدان لحيازة مواد غذائية فاسدة وتحوي ديداناً حية وهي 80 كيلو فليفلة حمراء مطحونة ، وتم إتلافها أصولاً .

وضبط بحق مطعم ر.زلخ لحيازة مشروبات غازية منتهية الصلاحية وتم إتلافها أصولاً .

وضبط بحق ع.مغربل لعدم إبلاغه المديرية بوجود مواد منتهية الصلاحية وتم إتلاف المواد أصولاً .

وضبط لحيازة مواد مجهولة المصدر بحق م.العتال.

و4 ضبوط بحق شركات طيبة بيسان، المسلماني، عامر ومحمد ربيع بمخالفات منح فواتير غير صحيحة.

و3 ضبوط بحق مخابز الخندق، نهر البارد، عناب بنقص وزن ربطة الخبز وتم تغريم أصحابها بـ 6 ملايين ليرة.

وضبط بمخالفة البيع بسعر زائد للخبز التمويني بحق ع.العبد الله.

وضبط بمخالفة البيع بسعر زائد للمواد الغذائية بحق ط.القدور .

وضبط لعدم وجود بيانات بحق م.عساني وتم تغريمه بنحو 1.2 مليون ليرة .

وضبطان بمخالفة شروط نقل الحليب الطازج عبر نقله ببراميل زرقاء غير صالحة لنقل المواد الغذائية، ومن دون تبريد ووجود أوساخ في الحليب، وتم تغريم المخالفين بنحو 2.5 مليون ليرة.

و12 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حيازة فواتير ومخالفة تعليمات تنظيم المهن.

كما تم سحب 7 عينات من مواد غذائية للتحليل الجرثومي وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك.

الوطن أون لاين