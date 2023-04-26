أبو الغيط : عودة سوريا لمجلس الجامعة حتمية ومسألة وقت.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط"إن عودة سوريا لمجلس الجامعة حتمية ومسألة وقت".

وأكد ابو الغيط في مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية، أن “من يقرر عودة سوريا من عدمها هي مجموعة إرادات الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وهذه الدول تصرفت في2011 بشكل ما، والآن هناك موجة متصاعدة من الرغبة باستعادة المقعد السوري من قبل الحكومة”.

وأضاف الأمين العام للجامعة بأن “الاجتماع الأخير في جدة لم يحسم الأمر، كانت هناك آراء متعددة ولكي يحسم هذا الأمر هناك مسار قانوني دستوري بدايةً يجب أن يُعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء جامعة الدول العربية بناء على طلب دولة ما وتأييد دولة لهذا الطلب يطرح خلاله مطلب عودة سوريا”.

واشار إلى أن “هناك من يقول نعم أو لا مع التعليل أو يقف على الحياد”.

وحول موازين الدول الرافضة والمؤيدة قال أبو الغيط إنه “لو اجتمعت عدة دول من دول الأعمدة على عودة سوريا للجامعة سيكون ذلك سهل، ولو اجتمعت على الرفض سيكون ذلك صعب”.