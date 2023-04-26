كشفت دراسة حديثة أن تناول الكثير من البطاطس المقلية قد يرفع نسبة الشعور بحالات القلق والاكتئاب.

وأثناء الدراسة تابع الباحثون أكثر من 140 ألف شخصا، لمدة 11 عاما لمعرفة ما إذا كانت تظهر عليهم أعراض القلق أو الاكتئاب.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توصل الباحثون إلى أهمية تقليل تناول الأطعمة المقلية من أجل الصحة العقلية.

ولاحظ الباحثون: "يرتبط النظام الغذائي الغربي المكون من الأطعمة المقلية أو المصنعة بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق".

وترتبط مادة الأكريلاميد، الموجودة في البطاطس والخبز المحمص المحـ. ـترق، بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال دوان ميلور، اختصاصي تغذية مسجل من جامعة أستون: "من المحتمل أن تكون لدى الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة المقلية عوامل خطر أخرى تزيد من مخاطر تعرضهم لمشاكل الصحة العقلية".

وفي دراسة نُشرت عام 2019 بالمجلة الأمريكية لأبحاث البطاطس، وصفها الباحثون بأنها "محصول لا يُقدّر بثمن" نظراً إلى أن فوائد البطاطا كثيرة وتساهم في العناصر الرئيسية للنظام الغذائي، وضمن ذلك فيتامين ج، والبوتاسيوم، والألياف الغذائية.

لكنها في الوقت نفسه قد تكون قاتلة، إذ يرتبط استهلاك البطاطا عقب طهيها بطرق معينة بأمراض خطيرة، كالسمنة، والسكر، وأمراض القلب.

وتوصي الدراسة في النهاية بضرورة تأكيد أهمية أنماط الأكل الصحي للبطاطس، والاستفادة من العناصر الغذائية الكثيفة فيها.