الأطعمة التي تحبها الكلى وتأثيرها على الصحة!

منذ آلاف السنين، يُعرف الثوم بفوائده الصحية المتعددة، ووصفه البعض بأنه “طعام الكلى المفضل”.

وفقًا لموقعي “health” و”cnet”، نوضح خصائص الثوم المذهلة للحفاظ على صحة الكلى وحمايتها من الأمراض المزمنة.

الثوم غني بنكهة قوية تقلل من الحاجة إلى إضافة الملح أو التوابل المضافة إليها الفوسفور إلى الوجبات.

كما أنه عنصر غذائي مهم يجب على مرضى الكلى الحد من تناوله، حيث يساهم في خفض الالتهاب في الجسم الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

يحتوي الثوم أيضًا على مركب الأليسين، الذي يلعب دورًا وقائيًا ضد الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، ويساهم في تحسين وظائف الكلى لدى المرضى.

كما أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية، التي تحارب الجذور الحرة التي تسبب تلف الكلى.

إضافة إلى ذلك، يساهم الثوم في خفض ضغط الدم المرتفع، الذي يعتبر عامل خطر رئيسي لأمراض الكلى.



مصراوي