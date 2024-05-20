الإفراط في استخدام خل التفاح يؤثر سلباً على صحة الكلى

على الرغم من الفوائد الصحية العديدة لخل التفاح، يجب أخذ الحيطة والحذر لتجنب الإفراط في استخدامه بسبب المخاطر التي قد تترتب عن ذلك، خاصة على صحة الكلى.

أضرار خل التفاح على الكلى تشمل :

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الخل إلى التهابات في الكلى.

يسبب نقص البوتاسيوم في الدم، وهو عنصر مهم لصحة الكلى، مما قد يؤدي إلى فشل الكلى.

يعمل الخل كحمض قلوي في الجسم، مما يساعد في ترسب الأملاح ويسبب حصوات في الكلى.

يمكن أن يتسبب الإفراط في تناول الخل في ترسب السموم في الكلى.

للحد من الأضرار، يُنصح باتباع هذه النصائح :

تقليل كمية خل التفاح المستخدمة وعدم تجاوز كمية 30 ملل يوميًا.

تقليل الوقت الذي يترك فيه خل التفاح على البشرة.

تجنب استخدام الخل المركز وتخفيفه قبل الاستخدام.

تجنب ملامسة خل التفاح للأسنان مباشرة، واستخدام ماصة عند الحاجة لتناوله، والمضمضة بعد الاستخدام.

الانتظار قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول خل التفاح لحماية طبقة المينا.



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