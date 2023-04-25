لغم أمريكي يودي بحياة عدة أطفال في الحسكة

25-04-2023

لغم أمريكي يودي بحياة عدة أطفال في الحسكة

اسنشهد ٤ أطفال وإصيب آخرون بانفجار لغم أرضي زرعته قوات الاحتلال الأمريكي حول قاعدة قسرك العسكرية شمال مدينة الحسكة في شمال سوريا.

وكان الأطفال الأربعة يقومون بجمع الحجارة البازلتية للبناء في المنطقة، وأسفر الانفجار عن استشهاد طفلتين على الفور، فيما تم نقل البقية إلى مستشفى تل تمر للعلاج، حيث تـوفي طفل ثالث لاحقاً جراء إصابته البالغة، ولا يزال الطفلان الآخران في حالة حرجة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة وقعت في منطقة يقطنها عدد كبير من اللاجئين السوريين الذين فروا من النزاع المسلح في البلاد.


وكالات

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