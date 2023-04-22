طبيبة مصرية تقفز من الطابق الثالث هرباً من زوجها

قفزت طبيبة مصرية من شرفة منزلها بالطابق الثالث بعد تعدي زوجها الطبيب عليها إثر دعوى خلع، واحتجازها لأيام.

واضطرت الزوجة للهروب عبر ربط ملاءات السرير بالشرفة، بعد تعرضها للضرب والاحتجاز في شقتها الزوجية بمدينة الاسكندرية، مما أدى لسقوطها وإصابتها، وفقاً لصحيفة “المصري اليوم.”

وتعاني الزوجة الطبيبة من كسر في الساقين والركبتين والعمود الفقري والحوض وأحد ضلوعها، ونزيف داخلي في البطن.

وقالت الزوجة إنها “اضطرت إلى رفع دعوى خلع بعد امتناع زوجها عن الإنفاق عليها وعلى أسرتها، وذات يوم منعها من دخول مسكن الزوجية، ولما تمكنت من الدخول بعد مشادات، احتجزها بالداخل واستولى على هاتفها”.

وأوضحت الطبيبة للصحيفة المصرية، أن حكاية حب ربطتها بزوجها “محمد” في كلية طب جامعة الإسكندرية، وتكللت بالزواج بعد عامين عام 2016، لكنها تعرضت لمشكلات من اليوم الأول في التعامل مع أسرة زوجها، وطلبها الطلاق عدة مرات دون جدوى.

وتحدثت الزوجة عن تسخيرها لخدمة أخت زوجها في سكنها الجامعي بكلية طب جامعة الإسكندرية، وتعرضها للضرب المبرح من زوجها عند اعتراضها على سوء التعامل من جانب أسرته.

يشار إلى أن النيابة أخلت سبيل الزوج، ولا تزال الضحية تتلقى العلاج، وتطالب بمساندتها واسترجاع حقوقها وحقوق أولادها، وفقاً للصحيفة.