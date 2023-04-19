إلقاء القبض على شخص وزوجته يمتهنان سرقة الأجهزة الخليوية بطريقة النشل 

أثناء قيام دورية من قسم شرطة المرجة في دمشق بأداء مهامها الموكلة إليها ألقت القبض على رجل وامرأة أثناء محاولتهما سرقة جهاز خليوي عن طريق المغافلة في محلة البرامكة من أحد المواطنين.

تبين أن الرجل يدعى (أمجد . أ) والمرأة هي زوجته وتدعى (إيلاف . هـ)، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على ارتكاب عدة عمليات سرقة للأجهزة الخليوية في وسائل النقل العامة والأماكن المزدحمة في عدة مناطق ضمن مدينة دمشق.

تم استرداد بعض الأجهزة الخليوية المسروقة وسيتم تسليمها إلى أصحابها أصولاً.



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص.