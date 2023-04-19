19-04-2023
إلقاء القبض على شخص وزوجته يمتهنان سرقة الأجهزة الخليوية بطريقة النشل
أثناء قيام دورية من قسم شرطة المرجة في دمشق بأداء مهامها الموكلة إليها ألقت القبض على رجل وامرأة أثناء محاولتهما سرقة جهاز خليوي عن طريق المغافلة في محلة البرامكة من أحد المواطنين.
تبين أن الرجل يدعى (أمجد . أ) والمرأة هي زوجته وتدعى (إيلاف . هـ)، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على ارتكاب عدة عمليات سرقة للأجهزة الخليوية في وسائل النقل العامة والأماكن المزدحمة في عدة مناطق ضمن مدينة دمشق.
تم استرداد بعض الأجهزة الخليوية المسروقة وسيتم تسليمها إلى أصحابها أصولاً.
تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص.
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