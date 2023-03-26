القضاء على ذئب وأنثاه  في طرطوس بعد فتكهما 25 خروفاً

تمكن أهالي قرية “المعمورة” بريف طرطوس الشرقي من قتل ذئب مفترس وأنثاه بعد افتر اسهما عددا من رؤوس الماشية خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي تفاصيل الحادثة، قال الشاب “أحمد السمير” الذي نصب الفخ للذئب إن هذا الوحش هو الذكر، وقد تم القضاء على أنثاه منذ فترة.



وأشار أحمد إلى أن الفخاخ تم نصبها بواسطة “أشرطة فولاذية” على طريق مخبأ الذئبين (الذكر والأنثى) ليتم الإيقاع بالأنثى أولا والقضاء عليها، مشيرا إلى وجود ذئب ثالث في المنطقة ما يزال على قيد الحياة ويجري التحضير للإيقاع به.

وأكد أن الذئبين المقتولين تعرضا لـ 4 حظائر في القرية وإحدى القرى المجاورة لها، وافترسا 25 رأس غنم.

وأشار إلى أن الفخاخ يتم وضعها في مناطق اعتادت الذئاب على السير فيها، حيث تتم مراقبة الوحوش قبل الإيقاع بها.

وقال إن الذئب الذكر وقع في الفخ الذي نصبه أمس قرب إحدى الحظائر التي تمت مراقبتها منذ أيام، حيث قبضت الأشرطة الفولاذية على خصره ومنعته من الحركة، قبل أن يقوم الشاب “وضاح إبراهيم” بإطلاق النار عليه.

وأكد أحمد أن عملية مراقبة الذئب الثالث تتم الآن وسيتم نصب الفخ له في المكان المناسب، مشيرا إلى أن الذئب يقوم بالفتـ ك بكل الأغنام الموجودة في الحظيرة ولا يأكل سوى قلبها وكبدها، وهذا ما يفسر العدد الكبير لرؤوس الأغنام التي ذبحتها الذئاب.

الوطن أون لاين