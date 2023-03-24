إصابة رجل بحريق منزل في مدينة اللاذقية

أفاد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر عن تسجيل إصابة رجل جراء حريق اندلع في منزله بحي الغراف، من أصل أربعة حرائق سجلت في المحافظة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبيّن جعفر أنه تم الإبلاغ عن حريق جراء وميض انفجاري في الطابق الرابع من بناء سكني في حي الغراف، ليتبين أن السبب اشتعال اسطوانة غاز، ما أدى احتراق كامل المنزل وإصابة صاحبه بحروق سطحية وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف قائد الفوج أنه تم إخماد حريقين كهربائيين أحدهما حريق أسلاك كهربائية عند مفرق الشامية، وآخر حريق خزان كهربائي في حي السكنتوري، إضافة لإخماد حريق بمساحة عشبية في منطقة الشاطئ بمدينة اللاذقية.

الوطن