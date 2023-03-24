إصابة رجل بحريق منزل في مدينة اللاذقية

24-03-2023

إصابة رجل بحريق منزل في مدينة اللاذقية

أفاد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر عن تسجيل إصابة رجل جراء حريق اندلع في منزله بحي الغراف، من أصل أربعة حرائق سجلت في المحافظة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبيّن جعفر أنه تم الإبلاغ عن حريق جراء وميض انفجاري في الطابق الرابع من بناء سكني في حي الغراف، ليتبين أن السبب اشتعال اسطوانة غاز، ما أدى احتراق كامل المنزل وإصابة صاحبه بحروق سطحية وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف قائد الفوج أنه تم إخماد حريقين كهربائيين أحدهما حريق أسلاك كهربائية عند مفرق الشامية، وآخر حريق خزان كهربائي في حي السكنتوري، إضافة لإخماد حريق بمساحة عشبية في منطقة الشاطئ بمدينة اللاذقية.

الوطن

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