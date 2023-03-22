القبض على عصابة لصوص في اللاذقية

تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من إلقاء القبض على عصابة تمتهن سرقة محتويات المنازل والمحلات التجارية ومحتويات السيارات المركونة بالشوارع العامة ليلاً باستخدام أدوات حـ.ادة وهم المدعوين (عمر . و) و(عمران. ك) و(عدنان . ا) و(أسامة . ش) و(حسين . م) و(محمد . ي) وتم مصادرة مسـدس خلبي وقنبلة وأدوات حـ.ادة كانت بحوزتهم،وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على ارتكاب أربعة وثلاثون حادثة سرقة في أحياء مدينة اللاذقية لمنازل ومحال تجارية ليلاً، وكسر زجاج السيارات وخلع أقفالها وسرقة محتوياتها، وتسلق شرفات المنازل أثناء تواجد بعض أصحابها فيها وهم نيام مستغلين وجود نوافذ أو أبواب مفتوحة فيها وذلك بالاشتراك مع أشخاص متوارين وبيع المسروقات وتقاسم ثمنها فيما بينهم.

شملت المسروقات (مولدات كهربائية ــ أسطوانات غاز ــ أسطوانات أوكسجين ــ مبالغ مالية ــ بطاريات سيارات ــ شاشات وأجهزة كمبيوتر لاب توب ــ أجهزة خليوية ــ دراجات نـ.ارية ــ ألعاب ــ بطاريات مع شواحنها ــ أدوات منزلية متنوعة ــ كالونات بنزين ومازوت وزيت ــ مضخات مياه) ، كما اعترفوا بتعاطيهم مادة الحشيش والحبوب المخدرة وشراء المواد المخدرة من المدعو (عبدالله . ك) والذي تم إلقاء القبض عليه واعترف بما نسب إليه، كما تم إلقاء القبض أيضاً على المدعو (مصطفى. ح) لإقدامه على شراء مسروقات منهم وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.

تم استرداد قسم كبير من المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً، ومازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على باقي الشركاء وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.