13-03-2023
ذهبية وفضية لسوريا ببطولة العرب للقوس والسهم
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حققت لاعبة منتخب سوريا للرماية بالقوس والسهم شروق المصري ميداليتين ذهبية وفضية في البطولة العربية الأولى للقوس والسهم داخل الصالات في العراق.
ونالت المصري الميدالية الذهبية في الترتيب العام بينما أحرزت الميدالية الفضية ضمن منافسات الفردي.
وشارك في البطولة إضافة لمنتخب سوريا كل من منتخبات العراق واليمن و فلسطين والاردن والسودان والكويت و المغرب و مصر و قطر .
يشار إلى أنه سبق أن أحرزت “المصري”، خمس ميداليات في بطولة العرب بموريتانيا العام الماضي بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزيتين.
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