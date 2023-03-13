ذهبية وفضية لسوريا ببطولة العرب للقوس والسهم

13-03-2023

ذهبية وفضية لسوريا ببطولة العرب للقوس والسهم

حققت لاعبة منتخب سوريا للرماية بالقوس والسهم شروق المصري ميداليتين ذهبية وفضية في البطولة العربية الأولى للقوس والسهم داخل الصالات في العراق.

ونالت المصري الميدالية الذهبية في الترتيب العام بينما أحرزت الميدالية الفضية ضمن منافسات الفردي.

وشارك في البطولة إضافة لمنتخب سوريا كل من منتخبات العراق واليمن و فلسطين والاردن والسودان والكويت و المغرب و مصر و قطر .

يشار إلى أنه سبق أن أحرزت “المصري”، خمس ميداليات في بطولة العرب بموريتانيا العام الماضي بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزيتين.

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