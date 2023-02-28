كيف جاءت القائمة المختصرة لجائزة الأفضل وما هو فريق العام؟
وزع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مساء الإثنين جوائزه الخاصة بأفضل لاعب في العالم إضافة إلى تحديد تشكيلة العام 2022.
وفاز بجائزة “thebest” الأرجنتيني ميسي برصيد 52 صوت تلاه في القائمة المختصرة لأفضل اللاعبين الفرنسي مبابي ب44 فالفرنسي بنزيما 34 ورابعاً الكرواتي مودريتش 28 وخامساً النرويجي هولاند ب24.
وحل سادساً السنغالي ماني ب19 صوت وسابعاً الأرجنتيني ألفاريز ب17 وثامناً المغربي حكيمي ب15 وتاسعاً البرازيلي نيمار ب13 وعاشراً البلجيكي دي بروين ب10 أصوات يليه بذات العدد البرازيلي فينيسيوس.
وجاء في المركز الثاني عشر البولندي ليفاندوفسكي ب7 أصوات ثم الإنكليزي بيلنغهام بالمركز الثالث عشر ب3 أصوات وأخيراً المصري محمد صلاح بصوتين.
وضمت تشكيلة العام 2022 من “الفيفا” البلجيكي كورتوا في حراسة المرمى وفي خط الدفاع البرتغالي كانسيلو والمغربي حكيمي والهولندي فاندايك.
وفي خط النص جاء البرازيلي كاسيميرو بمركز الإرتكاز والكرواتي مودريتش على اليسار والبلجيكي كيفين دي بروين على اليمين.
وشهد خط الهجوم تواجد 4 اسماء هي الفرنسي مبابي والأرجنتيني ميسي على الأطراف والنرويجي هولاند والفرنسي بنزيما في العمق.
يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يغيب للمرة الاولى منذ عام 2007 عن القائمة المختصرة لحفل “thebest” وعن تشكيلة العام.
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