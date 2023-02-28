إنتانات معوية أم تسمم؟.. ماذا جرى لمتضرري الزلزال في حلب؟.

ردت محافظة حلب في بيان عبر صفحتها في فيسبوك على أنباء ورود حالات تسمم في مركزي إيواء في مدرسة عبد القادر الجزائري ومدرسة التحرير بحي بستان القصر.



وقالت المحافظة إن الحالات الواردة إلى مشفى الرازي والأطفال مجرد إنتانات معوية وفق التشخيص الطبي.

ونقلت الصفحة عن عضو المكتب التنفيذي بمحافظة حلب حميد كنو أن المحافظة تابعت الموضوع مع إدارة المشفيين والكوادر الطبية، حيث تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وتخريج جميع المراجعين بعد تماثلهم للشفاء التام.

وأضاف كنو أنه تم توزيع وجبات الطعام نفسها إلى الكثير من مراكز الإيواء ولم تسجل أي إصابة باستثناء المركزين المذكورين، مبيناً أن محافظ حلب وجّه مديرية الشؤون الصحية في مجلس المدينة بتكثيف الرقابة الصحية ومراقبة عمل المطابخ المفتتحة والمطاعم حرصاً على الصحة العامة.

وأهابت محافظة حلب عبر مكتبها الصحفي بالمشرفين على مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانجرار وراء الشائعات ونشر الأخبار دون التأكد من المصادر الرسمية.

