المستوطنون يحرقون منازل الفلسطينيين في بلدة حوارة بنابلس

ارتقى شهيد وإصيب العشرات من جراء اعتداءات المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال الأسرائيلي على الفلسطينيين في حوارة.

و الشهيد سامح أقطش الذي ارتقى أمس بنيران المستوطنين جري تشييعه ليلة أمس في بلدة زعترة في نابلس".



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن منع قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الدخول إلى منطقة حواره إضافة إلى الاعتداء على سيارات إسعاف فيما يفرض الاحتلال حصاراً في محيط نابلس وقراها.

ويعد الوضع في حوارة خطير جداً نتيجة اعتداءات المستوطنين على الأهالي الذين يستغيثون ويطلبون العون.

ويقوم المستوطنون بإحراق ممتلكات الفلسطينيين في حوارة في نابلس، وأحرقوا عشرات المنازل في حوارة إضافة إلى السيارات والممتلكات.

وبحسب مصادر فلسطينية "أصيب أكثر من 150 فلسطينياً بإعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه، وتم حرق 52 منزلاً فلسطينياً و 130 سيارة فلسطينية، كما تم تححطيم سيارة دفاع مدني".



ويعتبر ما يحدث في حوارة هو البرنامج الانتخابي لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتوسيع الاستيطان وتشريعه، لافتاً إلى أنّ الدعوات كانت على وسائل التواصل الاجتماعي للمستوطنين للتجوه إلى حوارة واحراقها.

هذا وأعلنت كتائب شهداء الأقصى حالة التعبئة العامة العاجلة، وتدعو لمهاجمة العدو الصهيوني ومواجهة المستوطنين. وقالت كتائب شهداء الأقصى إنّه نصرة لحوارة استهدف مقاتلونا قبل قليل حاجز الجبعة الاحتلالي والبرج العسكري في صوريف.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى تنفيذ 9 عمليات ضد حواجز لقوات الاحتلال واستهداف ابراج عسكرية وتجمعات للمستوطنين هذه الليلة.

هذا ودعت حركة "فتح" كوادرها إلى النفير العام والتصدي لاعتداءات المستوطنين.



من جهته، تحدث مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب عن عدوان إسرائيلي بشع يستهدف الضفة الغربية والقدس المحتلة، موضحاً أنّ "ما يجري في حوارة سيدفع المقاومة الى مزيد من القتال واستهداف الاستيطان".

وأضاف أنّ "من يتحدث عن خفض التوتر يهدف إلى إعفاء الاحتلال من جرائهمه".



بدورها أدانت الرئاسة الفلسطينية "الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال في حوارة وبورين وعينابوس".



وقال المتحدث باسم حماس في غزة عبداللطيف القانوع إنّ اجتماع العقبة أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لمزيد من الجرائم.

وشدد القانوع على أنّ المطلوب من أبناء الاجهزة الامنية في نابلس الانخراط مع أبناء شعبنا والتصدي للاحتلال والمستوطنين.



هذا وانتشرت دعوات شبابية على مواقع التواصل في المناطق الفلسطينية للتواجد في الشوارع والميادين الساعة الـ11 نصرة لبلدة حوارة وقرى نابلس.

وتوجه عشرات الشبان إلى السياج في قطاع غزة وأشعلوا الإطارات تضامناً مع أهالي حوارة، مشيراً إلى أنّه "من المرتقب خروج تظاهرات واسعة في غزة الليلة احتجاجاً على الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين".

كما خرجت تظاهرات في رام الله بالضفة نصرةً لحوارة.

وكان حاجز حوارة في نابلس شهد في وقت سابق، عملية فدائية قُتل خلالها مستوطنان إسرائيليان بإطلاق نار نفذها فلسطيني نجح بالانسحاب من مكان العملية وقد انتشر فيديو لسيارة المستوطنين وقد اخترقها الرّصاص.



وفور انتهاء العملية انتشرت قوات كبيرة من عناصر الاحتلال في المنطقة فيما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيليّة بأنه تجري مطاردة منفذ العملية.

ومنذ بداية العام الجاري، قتل الاحتلال الاسرائيلي ما يزيد عن 60 فلسطينياً برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، يوم الأربعاء.