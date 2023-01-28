شرطة الاحتلال ترفع حالة التأهب في كامل الأرضي الفلسطينية المحتلة

28-01-2023

شرطة الاحتلال ترفع حالة التأهب في كامل الأرضي الفلسطينية المحتلة

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 42 فلسطينيا بعد العملية الفدائية التي أدت لمقتل 8 مستوطنين شمال القدس المحتلة.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان اليوم “تم اعتقال 42 شخصا بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس”.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن “المفتش العام للشرطة أعلن رفع حالة التأهب في أنحاء البلاد إلى أعلى المستويات”.

وكان الفدائي الشاب خيري علقم “21 عاماً” من مدينة القدس المحتلة تمكن من الوصول إلى إحدى المستوطنات شمال القدس ونفذ عملية بطولية بإطلاقه النار على المستوطنين، ما أدى إلى مقتل 8 وإصابة أكثر من 10 أغلبيتهم بحالة حرجة، قبل أن يستشهد برصاص قوات الاحتلال.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...