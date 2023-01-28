شرطة الاحتلال ترفع حالة التأهب في كامل الأرضي الفلسطينية المحتلة

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 42 فلسطينيا بعد العملية الفدائية التي أدت لمقتل 8 مستوطنين شمال القدس المحتلة.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان اليوم “تم اعتقال 42 شخصا بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس”.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن “المفتش العام للشرطة أعلن رفع حالة التأهب في أنحاء البلاد إلى أعلى المستويات”.

وكان الفدائي الشاب خيري علقم “21 عاماً” من مدينة القدس المحتلة تمكن من الوصول إلى إحدى المستوطنات شمال القدس ونفذ عملية بطولية بإطلاقه النار على المستوطنين، ما أدى إلى مقتل 8 وإصابة أكثر من 10 أغلبيتهم بحالة حرجة، قبل أن يستشهد برصاص قوات الاحتلال.

وكالات