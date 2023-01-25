وزير العدل يطلب ملاحقة عضو في مجلس الشعب

وجه وزير العدل أحمد السيد بتاريخ 17ـ 1ـ 2023، كتاباً إلى رئيس مجلس الشعب حموده الصباغ يطلب فيه من رئيس المجلس النظر بإمكانية منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عضو في مجلس الشعب بالقضية الجمركية رقم 1064 والمتعلقة بمخالفة التصدير تهريباً لبضاعة المازوت.

وعلمت ”أن عضو مجلس الشعب المذكور (ف. ع) متهم بتهريب مادة المازوت وتسبب بهدر كمية ٣٠٠ ألف ليتر مازوت في أراضي زراعية تهرباً من ملاحقة الجمارك.

وقال مصدر في مجلس الشعب إنه من المرجح أن ينظر مكتب المجلس يوم الخميس القادم في كتاب وزير العدل ويستدعي عضو مجلس الشعب المتهم، وبناء عليه تتخذ الإجراءات القانونية والتشريعية المناسبة بحقه.