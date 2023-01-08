واشنطن تشّجع حلفائها على أمر خطير في كييف

كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لنظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أنه سيّحث حلفاء وشركاء واشنطن، على نقل أسلحة الدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة إلى كييف.

و شدد أوستن، على أن واشنطن “ستشجع الحلفاء على مواصلة دعم قدرات أوكرانيا الدفاعية طالما كان ذلك ضرورياً، لتّتمكن من الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها”.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، إن الوزيرين الأمريكي والأوكراني ناقشا في محادثة هاتفية، موضوع تخصيص أكثر من 3 مليارات دولار إضافية من جانب الولايات المتحدة لأوكرانيا، لتشمل “مركبات المشاة القتالية من طراز برادلي، وكذلك مركبات مدرعة إضافية، وأنظمة المدفعية والذخيرة وغيرها من الأسلحة والمعدات الهامة”.

وقال رايدر، إن أوستن ناقش يوم الجمعة، مع وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت “تفعيل المساعدة العسكرية” إلى كييف، في ضوء اجتماع 20 كانون الثاني المقبل لمجموعة الاتصال حول أوكرانيا.

وأشاد الوزير الأمريكي، بقرار برلين المتعلق بتزويد أوكرانيا ببطارية من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وعربات مشاة القتالية من طراز ماردير.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في 5 كانون الثاني، في مؤتمر مشترك بينها والولايات المتحدة الأمريكية، أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بناقلات جند مدرعة، وبطاريات صواريخ باتريوت.