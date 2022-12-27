علاج السعال الديكي عند الاطفال؟

من الأمراض التنفسيّة الشديدة والتي تصيب الجهاز التنفسي عند الأطفال هو السعال الديكي. وهو عبارة عن سعال متقطّع وحاد، يترافق مع صوت شهيق، عالي النبرة، شبيه بصياح الديك.

كيف يُعالج السعال الديكي عند الأطفال؟

- المضادات الحيويّة: يمكن علاج هذه الحالة عند الأطفال باستخدام المضادات الحيويّة، لأنّها فعّالة في تقصير مدّة العدوى اذا تم وصفها في أولى مراحل المرض، قبل البدء بنوبات السعال. ولكن، حتى لو تأخّر إعطاء الطفل للمضادات الحيويّة، فإنّها تبقى مهمّة للحد من انتشار السعال الديكي للآخرين.

علاجات منزليّة للسعال الديكي عند الأطفال

- حصول الطفل على قسط جيّد من الراحة في غرفة خاصة هادئة بعيداً عن الضجّة والازدحام.

- تزويد الطفل بالسوائل كالماء، العصير الطبيعي، والحساء، فهي مفيدة لمنع إصابته بالجفاف الذي يزيد من شدّة أعراض عدوى السعال الديكي.

- التأكد من تناول الطفل لوجبات غذائيّة صغيرة، على مدار النهار، لتجنّب حالة القيء بعد السعال.

- الحفاظ على هواء المنزل خالياً من المهيّجات لأنّها تؤدّي إلى زيادة نوبات السعال عند الطفل، كدخان التبغ، والعطور، أو أدوات التنظيف أو أبخرة من المواقد.

- التواصل المستمرّ مع الطبيب لمتابعة حالة الطفل الصحيّة وصولاً إلى الشفاء.



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